■プロ野球巨人 2−2 DeNA（延長12回）（18日・東京ドーム）DeNAは巨人に延長12回の末引き分け。3位・広島とは0.5ゲーム差となった。試合は1点を追う6回表、2番・牧秀悟（26）の第22号ソロ本塁打で1ー1に。8回表には押し出し四球で勝ち越しに成功するも直後の8回裏、再び同点に追いつかれた。延長戦に入るも両チーム譲らず、2−2で試合を終えた。DeNAは試合前まで64勝61敗2分けで貯金は3。首位・巨人とは6ゲーム差、2位・阪神と