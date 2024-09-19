２―２で引き分けた。ＤｅＮＡは六回に牧が同点ソロを放ち、八回に押し出し四球で勝ち越し。巨人はその裏に岸田の内野ゴロで追い付いた。ＤｅＮＡのジャクソンが六回途中１失点、巨人のグリフィンが６回１失点。救援陣も踏ん張った。