「中日３−８阪神」（１８日、バンテリンドーム）阪神の岡田彰布監督は九回に一挙４得点のビッグイニングを作り、打線が好調をキープしていることに「ずっといい感じやんか」と語った。甲子園７連戦を終え、敵地での試合でも選手たちは躍動。「もうそら一緒や。どこでやっても一緒や」と語った。以下、岡田監督との一問一答。−大事な試合で安打。「ずっと良い感じやんか」−ランナー三塁から内野ゴロとかも出た。「