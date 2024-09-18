巨人２−２ＤｅＮＡ（セ・リーグ＝１８日）――規定により延長十二回で引き分けた。巨人は１点を勝ち越された直後の八回、岸田の内野ゴロの間に追いついた。その後は両チームの救援陣が踏ん張った。◇ヤクルト５−４広島（セ・リーグ＝１８日）――ヤクルトが逆転勝ち。四回に村上の２ラン、五回にサンタナの適時打で３点差を追いつき、六回に長岡の適時打などで勝ち越し。広島は投手陣が粘れなかった。◇阪神８−３中日（セ