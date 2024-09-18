1回、先頭打者本塁打を放ちナインに迎えられる巨人・丸＝東京ドーム延長十二回の末に引き分けた。丸の初回先頭打者本塁打で先制した巨人は1―2の八回に四球と浅野の安打などで攻め、岸田の二ゴロで追い付いた。DeNAは八回に宮崎の押し出し四球でリードを奪ったが、逃げ切りに失敗した。