家族が旅行好きなため、年に数回、長距離で旅行をします皆さんから寄せられた家計の悩みにお答えする、その名も「マネープランクリニック」。今回のご相談者は、家族が旅行好きで、毎月の貯蓄がなかなかできず悩む51歳の会社員女性です。ファイナンシャル・プランナーの深野康彦さんがアドバイスします。▼相談者じゃんすさん女性／会社員／51歳千葉県／持ち家（一戸建て）▼家族構成夫（会社員／56歳）、第1子（20歳）、第2子（11