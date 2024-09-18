寺地隆成が3安打1打点1盗塁の活躍…ロッテ2軍が連勝ロッテ2軍は18日、ロッテ浦和球場で行われた楽天戦に5-2で勝利した。ロッテは3回、上田希由翔内野手の安打と2四球で1死満塁とし、井上晴哉内野手の犠飛で先制する。続く4回は、松石信八内野手の二塁打などで1死三塁の好機を演出すると、寺地隆成捕手の適時二塁打で1点を追加。なおも2死一、三塁から、石川慎吾外野手に適時打が飛び出し、リードを3点に広げた。先発の石川歩