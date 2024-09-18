◇セ・リーグ中日3−8阪神（2024年9月18日バンテリンD）中日の立浪和義監督（55）が今季限りで辞任することを明言した。18日の阪神戦で大敗後、自ら公表した。ネットでは「立浪和義監督」「立浪退任」がトレンド入りするなど、注目を集めた。「このタイミングでどうかと思うが、やっぱりこの3年目、勝負の年で結果が出せなかった。自分自身、責任を取って、辞めさせていただく。球団とも話をしました」22年に就任後、2