「巨人２−２ＤｅＮＡ」（１８日、東京ドーム）巨人が執念のドローで、優勝マジック９を点灯させた。４年ぶりのリーグ制覇へ、歓喜の瞬間が訪れたのは延長十二回だ。高梨がきっちりと三者凡退に抑えると、阿部監督はベンチでガッツポーズ。そしてスタンドからは大歓声がわき起こった。その裏、先頭の吉川が死球で出塁。そして岡本和が打席に向かう直前には阿部監督がベンチを出て何か言葉を告げた。岡本和の打球は中川颯に