乗用車と衝突したオートバイ＝１８日午後８時２５分ごろ、横須賀市小川町１８日午後６時４０分ごろ、神奈川県横須賀市小川町の国道１６号交差点近くで、米軍人の乗用車がオートバイと衝突した。オートバイを運転していたアルバイトの男性（２２）＝同市＝が転倒し、搬送先の病院で死亡が確認された。県警横須賀署が男性の死因などを調べている。署によると、乗用車には米軍人３人が同乗。右折禁止にもかかわらず乗用車が右折