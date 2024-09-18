１９７６年モントリオール五輪バレーボール女子で金メダルを獲得し、２０２１年東京五輪・パラリンピック組織委員会の副会長を務めた荒木田裕子さんが亡くなっていたことが１８日、分かった。７０歳だった荒木田さんは、秋田県出身。アタッカーとして、角館南高（現角館高）時代、春高バレーで準優勝。７２年に日立に入社し、７３年に日本代表入り。７４年世界選手権、７６年モントリオール五輪、７７年Ｗ杯の世界３冠に貢献し