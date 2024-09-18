3人組バンド・Mrs. GREEN APPLEが、ファッションブランド『トミー ヒルフィガー』のジャパンアンバサダーに就任。アメリカ・ニューヨークに招かれ、街中での写真撮影やデザイナーとの対談を行いました。初めて訪れたニューヨークについて、「すごくいいところだね。みんなフレンドリー」と話したギター・若井滉斗さん。ボーカルの大森元貴さんに、「似合っています、ニューヨーク。あなたもうNew Yorkerです」と褒められ、「I am a