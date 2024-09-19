【ニューヨーク時事】１８日午前のニューヨーク外国為替市場の円相場は、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の金融政策決定を控えて様子見ムードが広がる中、１ドル＝１４１円台後半で小動きとなった。午前９時現在は１４１円８０〜９０銭と、前日午後５時比５３銭の円高・ドル安。