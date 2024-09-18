「巨人２−２ＤｅＮＡ」（１８日、東京ドーム）巨人が十二回表のＤｅＮＡの攻撃を無失点に抑え、この試合の引き分け以上が確定。ＤｅＮＡの自力優勝の可能性が消滅する形となり、優勝へのマジック９が点灯した。残り試合、ＤｅＮＡが巨人に全勝しても、巨人が他球団に全勝すれば勝率で上回る可能性がなくなるため。試合では八回にバルドナードが大乱調で勝ち越しの１点を献上したが、直後に岸田の二ゴロ間に三塁走者の岡本和