阪神に敗れ、引き揚げる中日の立浪監督（左）。今季限りで退任する考えを明らかにした＝18日、バンテリンドームプロ野球中日の立浪和義監督（55）が18日、成績不振の責任を取って今季限りで退任する考えを明らかにした。就任から2年連続で最下位に沈み、3年契約の最終年の今季も低迷が続いた。本拠地バンテリンドームナゴヤで行われた阪神戦後に取材に応じ「結果を出さないといけないところで結果を出せなかった」と理由を話し