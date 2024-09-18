プロ野球・中日ドラゴンズの立浪和義監督（55）が18日、今季限りでの退任を発表した。【写真】史上初のプロ野球ストライキから20年古田敦也さんが語る決断秘話本拠地のバンテリンドームナゴヤでの阪神タイガース戦に敗れた後、「結果を出せなかったので、自分自身は責任を取って、今年限りで（やめる）」と話した。立浪監督は1987年、ドラフト1位で大阪・PL学園高から中日に入団。1年目から内野手として活躍し、新人王を獲