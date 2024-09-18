■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (6361) 荏原 東証プライム (3153) 八洲電機 東証プライム (1948) 弘電社 東証スタンダード (1719) 安藤ハザマ 東証プライム (4528) 小野薬 東証プライム ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (4582) シンバイオ 東証グロース (5892) ユトリ 東証グロース