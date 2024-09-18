新型コロナ禍で経営難に陥った医療法人への融資制度を巡り、無登録で貸金業を営んだとして福祉医療機構WAMの元理事ら3人が逮捕されました。警視庁によりますと、福祉医療機構WAMの元理事、三浦由博容疑者ら3人は、2020年、新型コロナウイルス関連の融資を巡り、無登録で貸金業を営んだ疑いが持たれています。コロナ禍で資金繰りが悪化した病院などがWAMから融資を受ける際に、本来、仲介は不要でした。しかし、三浦容疑者らは、5つ