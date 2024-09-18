大森靖子が自身の誕生日であり、デビュー記念日である本日9月18日にフルアルバム『THIS IS JAPANESE GIRL』をリリース。恵比寿リキッドルームでは、毎年恒例の＜森靖子生誕祭2024＞が開催された。◆「幸内炎」MVライブ終演後には、アルバム収録楽曲より「幸内炎」のミュージックビデオが公開された。本楽曲は四天王バンドによるポップナンバー。ミュージックビデオは、れまでにライブやリリース作品で着用してきた衣装を多数纏った