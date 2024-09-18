ＴＢＳの野村彩也子アナウンサーが１８日、自身のインスタグラムを更新。復帰を報告した。インスタグラムの投稿は昨年８月３０日以来、約１年ぶり。この日、同局から復帰が発表された野村アナは、青空に白い雲が浮かぶ写真を投稿。「ＴＢＳテレビ アナウンスセンターに復帰致しました。休養中励ましの言葉を送ってくださった方、本当にありがとうございます！多くの方々に助けていただいて復帰できたことに感謝しながら今後も