◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人２―２ＤｅＮＡ＝延長１２回＝（１８日・東京ドーム）巨人とＤｅＮＡとの一戦は延長１２回、４時間２３分の熱戦の末、引き分けとなり、リーグ優勝に向けてのマジック「９」が点灯した。勝つか引き分けるかでマジックが点灯する一戦に先発したグリフィン投手は、１回に丸佳浩外野手の先頭打者アーチで１点の援護をもらったが、６回に牧秀悟内野手に一発を浴び同点に追いつかれ降板した。８回にバル