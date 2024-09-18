◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日３―８阪神（１８日・バンテリンドーム）阪神・岡田彰布監督が、８得点の大勝も泰然自若を貫いた。今季、バンテリンドームで防御率０・５７と無双していた高橋宏から３点を奪い、９回に一挙４得点で立浪竜を突き放した。貯金は今季最多を更新する「１２」。大逆転連覇へ、猛虎の勢いは止まらない。以下、監督の一問一答。―大事な試合で１５安打。「ずっと良い感じやんか」―ランナー三塁から内野ゴ