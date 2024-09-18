中国海軍の空母「遼寧」が17日から18日にかけて沖縄県の与那国島と西表島の間を航行し、数時間にわたって日本の接続水域に入ったことについて、中国外務省の報道官は18日の会見で「中国側の関連する活動は、中国の国内法と国際法に合致している」と主張しました。防衛省によりますと中国海軍の空母が日本の領海の外側に接する接続水域に入ったことが確認されたのは初めてです。中国軍をめぐっては先月にも情報収集機1機が日本の領