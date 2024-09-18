◇セ・リーグ巨人2―2DeNA（2024年9月18日東京D）巨人は18日、東京ドームでDeNAと対戦し、2―2の今季7度目の引き分け。4年ぶりのリーグ優勝に向け、マジック9が初めて点灯した。最短Vは23日となる。1点を追う8回だった。先頭の岡本和が四球で出塁すると、続く浅野が左前打でつないで無死一、二塁。途中出場のオコエが三塁線へ犠打を確実に決めて1死二、三塁とすると、岸田が二塁へゴロを転がし、三塁走者の岡本和がバッ