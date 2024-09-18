白内障や緑内障、糖尿病性網膜症、加齢黄斑変性の発症や進行には、加齢や生活習慣、環境が関わっており、喫煙や紫外線などによって活性酸素が増えて細胞が酸化されると、老化が進んで目の病気の発症につながると考えられています。目の老化の速度を遅らせ、体内の酸化を防ぐ代表的な栄養素としては、ビタミンACE、カロテノイド、ポリフェノールが挙げられます。ビタミンのうち、特に抗酸化作用が強いものがビタミンA、C、Eで、これ