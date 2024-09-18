川崎フロンターレは９月18日、アジア・チャンピオンズリーグエリートのリーグステージ第１節で、韓国リーグ２連覇中の強豪である蔚山HD FCと敵地で対戦。54分にマルシーニョが挙げた１点を守り抜き、１−０で勝利した。この結果を韓国メディアも続々と速報。『日刊スポーツ』は「蔚山衝撃敗、“Jリーグ13位”川崎に０−１敗北」と見出しを打ち、「初戦で苦い敗北に遭った」と伝える。「川崎が今シーズンのJリーグで20チームの