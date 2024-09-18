談合や優越的地位の乱用などの独占禁止法違反を未然に防ぐため、公正取引委員会は１８日、外国企業を除く東証プライム上場の全１６４３社に対し、コンプライアンス（法令順守）体制の整備状況に関する実態調査を行うと発表した。来夏をメドに課題や効果的な対策を報告書にまとめ、違反行為の未然防止や早期発見を目的とした企業向け指針の改訂につなげる方針だ。公取委によると、調査は１０〜１１月に各社にアンケートを実施し