今月９日に６８歳で死去した元プロレスラー、小林邦昭さんの通夜が１８日、都内でしめやかに営まれ、１９７０年代に新日本プロレス道場で若手時代をともに過ごした藤波辰爾（７０）、前田日明氏（６５）、藤原喜明（７５）ら約２００人が参列した。小林さんは新日本プロレスが旗揚げした１９７２年に入門。同じ年の入門者には藤原、グラン浜田らがいる。当時から小林さんを知る先輩の藤波は「ショックですね」と肩を落とした。