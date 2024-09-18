名古屋市の河村たかし市長と副市長の言動にパワハラ疑惑 第三者委で調査へ東海テレビ

名古屋市の河村たかし市長と副市長の言動にパワハラ疑惑 第三者委で調査へ

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 愛知県名古屋市は18日、河村たかし市長と副市長の言動を巡るある発表をした
  • 2人からの発言をパワーハラスメントと受け止めた職員がいたという
  • 事実確認を調査するため、第三者委員会を設置するとした
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