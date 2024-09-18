2022年4月、知床半島沖で小型観光船「KAZU?(カズワン)」が沈没した事故で、運航会社社長の桂田精一容疑者（61）が18日、逮捕された。乗客・乗員20人が犠牲になり、今も6人の行方がわかっていない事故は、発生からまもなく2年半になるのを前に、新たな局面を迎えた。【写真】知床 観光船沈没事故 データと証言からたどる第1管区海上保安本部が同日、開いた記者会見は、幹部4人が対応し、約2時間半に及んだ。なぜ、捜査が長期