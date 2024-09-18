【モデルプレス＝2024/09/18】過労で休養していたTBSの野村彩也子アナウンサーが18日、自身のInstagramを更新。仕事に復帰したことを報告した。【写真】野村萬斎の長女・野村彩也子、CMデビュー◆野村彩也子アナ、仕事復帰を報告この日、野村アナは「TBSテレビ アナウンスセンターに復帰致しました」と報告。「休養中励ましの言葉を送ってくださった方、本当にありがとうございます！多くの方々に助けていただいて 復帰できたこと