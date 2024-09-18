◆パ・リーグ西武３―１オリックス（１８日・ベルーナドーム）西武が投打のかみ合った試合運びで今季４度目の３連勝。今季オリックス戦の成績は１２勝１２敗の五分となり、西鉄時代の１９７２年以来、球団では５２年ぶりの「パ・リーグ全球団に負け越し」の屈辱的記録をひとまず回避。２４日のカード最終戦で勝ち越しを狙う。先発の隅田知一郎投手は、初回に１点を失ったものの、２回以降は危なげない投球で、８回４安打無四