◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ＤｅＮＡ（１８日・東京ドーム）勝つか引き分けるかで巨人に優勝のマジックが点灯するＤｅＮＡとの一戦は、２−２の同点延長戦に入り、延長１２回表のＤｅＮＡが無得点に終わったため、巨人の勝ちか引き分けが確定し、マジック「９」が点灯した。巨人の先発・グリフィン投手は、１回に丸佳浩外野手の先頭打者アーチで１点の援護をもらったが、６回に牧秀悟内野手に一発を浴び同点に追いつかれ降