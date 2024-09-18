◆天皇杯▽準々決勝千葉０―３京都（１８日・フクダ電子アリーナ）Ｊ１京都が３得点の快勝で２大会ぶりのベスト４進出を決めた。Ｊ１のＦＣ東京、札幌を下す快進撃でベスト８に進出したＪ２千葉だが、１９７６年古河電工時代以来となる優勝は果たせなかった。＊＊＊力の差は歴然だった。千葉・小林慶行監督は「どれだけの差があるのか体感した。明確に力の差を感じたゲームだった」と淡々と振り返った。リーグ戦で