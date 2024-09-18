犬好きさん必見！ ブルーナボンボンシリーズから、「ブルーナボンボン スナッフィー」を9月下旬に登場する。お家にスナッフィーがやってくる！＞＞＞ブルーナボンボン スナッフィーのイメージなどを見る（写真5点）1969年から子どもたちに愛され続けているスナッフィーシリーズの絵本。ミッフィーの生みの親である、ディック・ブルーナが飼っていた犬がモデルのスナッフィー。勇敢で頼もしいスナッフィーは、ブルーナの当時小学生