【MLB】マーリンズ11-9ドジャース（9月17日（日本時間9月18日））【映像】大谷、“仁王立ち”48号が高速着弾する瞬間9月17日（日本時間9月18日）に米・フロリダ州マイアミにあるローンデポ・パークで行われたマイアミ・マーリンズ対ロサンゼルス・ドジャースの一戦で、ドジャース・大谷翔平が今季第48号弾を放ち、“48-48”を達成した際に、異常ともいえる盛り上がりを見せた実況席の様子が、野球ファンの間で注