「中日３−８阪神」（１８日、バンテリンドーム）阪神の岡田監督が１点リードの六回を岡留、島本のリレーで、無失点でしぎ勝利をたぐりよせた。試合後、「おう、予定通りよ。そらな、右、左でいっただけで」と語った。阪神は右腕のゲラ、石井、左腕の岩崎、桐敷の勝ちパターン４投手がベンチ入りし、１人１イニングを任せられる状況だった。さらに１９日は試合が組まれていない。それでも岡田監督は４番・石川昂から始まる