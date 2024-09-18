昨秋から体調不良で休養していたTBS野村彩也子アナウンサー（26）が18日、23年8月30日以来1年以上ぶりにインスタグラムを更新。復帰を発表した。青空の写真をアップし「TBSテレビアナウンスセンターに復帰致しました」と報告。続けて「ターに復帰致しました。休養中励ましの言葉を送ってくださった方、本当にありがとうございます！多くの方々に助けていただいて復帰できたことに感謝しながら今後も一歩ずつ進んでいきます