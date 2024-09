THE ORAL CIGARETTESが、New Digital Single「UNDER and OVER」を10月2日に配信リリースすることが決定した。 「UNDER and OVER」は2024年10月7日より放送のTVアニメ『来世は他人がいい』のオープニング主題歌に決定しており、オーラルがアニメ主題歌を担当するのは約3年ぶりとなる。 『来世は他人がいい』の原作は、講談社『アフタヌーン』にて連載中の小西明日翔による大人気コミック。関西最大の暴力