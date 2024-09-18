私（40代、トモミ）は、夫（40代、ケンタロウ）と娘（中3、ユイ）との3人暮らしです。先日、祖母の葬儀で実家に行くと、姪（中1、マコ）をめぐって、実妹（40代、イクミ）の夫（コウジ、義弟、40代）とトラブルになりました。生意気な姪にちょっと注意したからって義弟はすごい剣幕で私を怒鳴りつけてきたのです。怖くなった私は2階に逃げようとしたのですが、義弟のせいで動転した私は階段を踏み外してケガをしました。私の方が妹