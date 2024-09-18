9月18日午後、静岡県伊東市で60代の男性がダイビング中に、何らかの原因で意識を失い、病院に運ばれました。意識不明の重体となっています。 警察によりますと、18日午後3時半ごろ、静岡県伊東市新井の海上で「60代の男性が意識が無い、ただ呼吸はある」と一緒にダイビングをしていた女性から消防に通報がありました。男性はその後、ドクターヘリで病院に運ばれましたが、意識不明の重体ということです。 男性は、インスト