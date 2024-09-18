きょう、静岡県川根本町で複数の落石が発生し、観光客など34人が一時取り残されましたが、全員救助されました。報告「防災ヘリにより要救助者が引き上げられています」きょう午前10時ごろ、静岡県川根本町の人気観光スポット「夢のつり橋」につながる道で複数の落石がありました。落石は前後の道路を塞ぎ、観光客や工事関係者あわせて34人が取り残された状態になりました。崩落時 現場にいた人「死ぬかと思った。上からガーっ