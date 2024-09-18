立憲民主党代表選挙の4人の候補者は、「日本の安全保障」をテーマに最後の論戦を交わしました。日本の安全保障に関して、4人の候補者は共通して日米同盟の重要性を強調しました。その上で、野田元総理と枝野前代表は日本独自の外交を展開することが鍵だと説きました。野田佳彦 元総理「アメリカは内なる問題が深刻になってくると、国際社会からの関与を引こうとするんです。それを引っ張り出すのは日本の役割だと思います」枝