東急田園都市線（資料写真）東急電鉄によると、１８日午後８時５０分ごろ、横浜市青葉区の東急田園都市線市が尾−藤が丘間で沿線火災が起きた。同線はあざみ野−長津田間で運転を一時見合わせた。上下線３０本が運休し、乗客約１万２９００人に影響した。