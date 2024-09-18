中国外交部、米軍需企業９社への制裁措置発表中国外交部。（北京＝新華社記者/李賀）【新華社北京9月18日】中国外交部は18日、米軍需企業に対する制裁措置を発表した。全文は次の通り。米軍需企業に制裁措置を講じることの決定米国はこのほど、中国台湾地区への武器売却を再度発表して「一つの中国」原則と中米間の三つの共同コミュニケの規定に著しく違反し、中国の内政に深刻に干渉し、中国の主権と領土の一体性を大きく損