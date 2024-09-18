※前回値が修正されました。 住宅着工件数（8月）21:30 結果135.6万件 予想131.4万件前回123.7万件（123.8万件から修正）（住宅着工件数) 結果9.6% 予想6.1%前回-6.9%（-6.8%から修正）（住宅着工件数・前月比) 結果147.5万件 予想141.1万件前回140.6万件（139.6万件から修正）（住宅建築許可件数) 結果4.9% 予想1.1%前回-3.3%（-4.0%から修正）（住宅建築許可件数・前月比)