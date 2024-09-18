米１０年債利回りは３．６８３％で始まる＝ＮＹ債券オープン 各国の長期金利（NY時間08:41）（%） 米2年債 3.630（+0.025） 米10年債3.683（+0.038） 米30年債3.994（+0.036） ドイツ2.184（+0.041） 英国3.837（+0.069） カナダ2.919（+0.027） 豪州3.863（+0.031） 日本0.822（+0.001） ※米債以外は10年物