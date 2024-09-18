◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日３―８阪神（１８日・バンテリンドーム）中日・立浪和義監督が今季限りでの辞任を表明した。試合後の囲み取材で「結果が全ての世界ですからね。監督が責任を取るのは当然だと思います」と神妙に話した。この日も阪神に敗れ、１３４試合で５４勝７２敗８分けで最下位に転落。就任３年目だった指揮官は「ビジターでもホームでも応援してもらっているなかで、やっぱり結果がね。でなかったら本当に申し