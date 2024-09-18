■これまでのあらすじ主人公・しろみは、彼氏のユウとのデート中に突然現れたユウの母親に攻撃的な態度を取られます。予約していた旅館も無断でキャンセルされるなど、執拗な義母の嫌がらせに我慢の限界を迎えたしろみはユウに別れを告げますが、ユウは距離を置く提案をし、大学4年間はたまに連絡を取る程度にすることに。卒業後、実母との問題で家出したしろみは、ユウと同棲を始めます。ユウは大学入学後一度だけ義母に会いに帰