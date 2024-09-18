タレント・ふかわりょう（50)が18日放送のTOKYOMX「バラいろダンディ」（月〜金曜後9・00）に出演。自身が執筆した本の中のキャラクターについて、ある事実を明かす場面があった。番組では月に1冊も読書しない人が6割以上だったという調査結果のニュースを扱った。その中で、水曜コメンテーターである女優・遠野なぎこと女優・橋本マナミに自身が執筆した本をプレゼントしていたという。しかし2人ともふかわの本を読んでい